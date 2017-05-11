« Первомайский» в Пензе состоится легкоатлетическая эстафета , посвященная памяти отличника физической культуры Г. П. Мурашкина ." data-title="В Пензе пройдет эстафета памяти Мурашкина — Пенза-пресс, рунет за день">

13 мая на стадионе «Первомайский» в Пензе состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти отличника физической культуры Г. П. Мурашкина .

В спортивном мероприятии примут участие смешанные команды школ Пензы, составленные из учащихся 1−7 классов. Маршрут эстафеты включает 12 этапов, пролегающих по территории комплексного стадиона «Первомайский».

Команды-призеры будет награждены кубками комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и спортивным инвентарем, их участникам грамоты и медали.

Торжественная церемония открытия начнется в 10.00.

В 2017 году эстафета будет проводиться в 52 раз, отметили в пресс-службе мэрии.