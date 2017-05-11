В Пензе пройдет эстафета памяти Мурашкина

В спортивном мероприятии примут участие смешанные команды школ Пензы, составленные из учащихся 1−7 классов. Маршрут эстафеты включает 12 этапов, пролегающих по территории комплексного стадиона «Первомайский».
Команды-призеры будет награждены кубками комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и спортивным инвентарем, их участникам грамоты и медали.
Торжественная церемония открытия начнется в 10.00.
В 2017 году эстафета будет проводиться в 52 раз, отметили в пресс-службе мэрии.