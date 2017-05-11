В населенных пунктах Пензенской области устраняют недостатки в благоустройстве

Соответствующе распоряжение Иван Белозерцев дал главам муниципальных образований дал месяц назад, сообщает пресс-центр облправительства.

Губернатор потребовал увеличить число трудящихся бригад, а также активнее побуждать жителей частного сектора благоустраивать территории вокруг своих домовладений и заключать договоры на вывоз ТБО.

Сейчас в 20 населенных пунктах области идет ликвидация несанкционированных свалок, в 15 — ведется демонтаж и ремонт бесхозяйных жилых домов, в 21 населенном пункте происходит вырубка сухостоя, в 6 — благоустраиваются территории родников.

Глава региона назвал эту проблему особенно актуальной в Год экологии.

«Нужно благоустроить родники, обновив их реестр. Власть должна знать, сколько их располагается в каждом из районов области, зафиксировать, в каком они состоянии, чтобы люди могли к ним подъехать, набрать воды. Возможно, привести родники в порядок удастся за счет внебюджетных источников», — отметил Иван Белозерцев.