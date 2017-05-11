В России внесены изменения в систему ценообразования в ЖКХ

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Правительство РФ внесло изменения в систему ценообразования в ЖКХ, согласно которым с 2018 года фиксируемая в формуле тарифа расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для государственных и муниципальных организаций в сфере коммунальных услуг.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы на сайте правительства.

«Это решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве», — отмечается в пояснительной записке к постановлению.

С 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями, осуществляют деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее трех лет.