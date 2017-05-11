В России внесены изменения в систему ценообразования в ЖКХ

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы на сайте правительства.
«Это решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве», — отмечается в пояснительной записке к постановлению.
С 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями, осуществляют деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее трех лет.