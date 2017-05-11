Путин подписал указ о запрете анонимности в Сети

Согласно «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 годы», опубликованной на сайте президента, изменения коснутся новостных агрегаторов, соцсетей, интернет-ТВ, мессенджеров и «сайтов в сети интернет».
Эти меры нужны для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений», отмечается в документе.
Как сообщают «Известия», в указе также предлагается принять меры, которые исключат анонимность пользователей сети, а также их «безответственность и безнаказанность».