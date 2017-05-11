В Пензе заключенный находился в состоянии наркотического опьянения

Сотрудники пензенской прокуратуры в ходе смотра колонии-поселения исправительного учреждения № 5 заподозрили двоих осужденных в употреблении наркотических веществ.

Осужденные были направлены на медицинское освидетельствование в наркологическую больницу.

По результатам исследования у одного из мужчин состояние опьянения подтвердилось.

Начальнику УФСИН России по Пензенской области было внесено представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.

«Материалы прокурорской проверки направлены в органы полиции для решения вопроса о возбуждении в отношении осужденного дела об административном правонарушении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.