В Пензе выявят самый быстрый внедорожник (видео)

« Трофи Рубеж 2017» ( 6+) ( кольцевые гонки на внедорожниках)." data-title="В Пензе выявят самый быстрый внедорожник — Пенза-пресс, рунет за день">

Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Пензенской области, регионального министерства физической культуры и спорта, а также федерации автоспорта Пензенской области.

В соревнованиях планируется участие более 60 участников. На гонках соберутся команды из Пензы, Саратова, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска и Республики Мордовии.

Мероприятие посвящено 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Главной целью соревнований является популяризация внедорожного спорта, а также активного отдыха в областном центре.

«Трасса гонки находится вблизи населенного пункта Саловка и выполнена в виде кольца с перепадом высот. Участники должны будут преодолеть ряд препятствий: реку вброд, болота, сваленные деревья, искусственные ванны. Протяженность трассы составляет 1 км», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Начало мероприятия намечено на 9 часов, старт — в 10.00.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».