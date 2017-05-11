Начальники управлений мэрии Пензы отчитались о доходах

Наибольший доход за отчетный период задекларировала начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина — 2 млн 991 тыс. рублей. Ей принадлежит земельный участок площадью 800 кв. м и жилой дом (125,9 кв. м). У ее супруга, чей доход составил почти 559 тыс. рублей, в собственности находится квартира площадью 84,3 кв. метра, а также легковой автомобиль «Suzuki SX4».



Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Магомед Агамагомедов получил в 2016 году доход в размере 1 млн 275 тыс. рублей. Ему принадлежит земельный участок (449,9 кв. м), а его супруге, указавшей в декларации сумму чуть меньше, чем 500 тысяч рублей, — квартира площадью 193,3 кв м.



Доход начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева за минувший год составил 1 млн 192 тыс. рублей, а его супруги — 188 тысяч рублей. Им принадлежит по 1/14 доли земельного участка площадью 1577 кв. м. Кроме того, в их совместной собственности находится квартира площадью 151,5 кв. метров. Юрий Голодяев владеет также земельным участком (862 кв. м), садовым домиком (78,7 кв. м), ½ доли квартиры (40,3 кв. м) и автомобилем «ВАЗ-2123» («Нива Шевроле»).



Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина получила в 2016 году доход в сумме чуть больше 1 млн рублей, ее супруг — около 598 тысяч. У них в собственности по ¼ доли земельного участка площадью 1498 кв. м и ¼ доли жилого дома площадью 217 кв. метров. Кроме того, Ольге Завьялкиной принадлежит квартира (42,2 кв. м), а ее супругу — легковой автомобиль «Renault Duster».



973 тысячи рублей задекларировал по итогам 2016 года начальник управления экономического развития Алексей Рябов. Вместе с супругой, чей доход составил свыше 510 тысяч рублей, у них в собственности — по ½ доли квартиры площадью 89,5 кв. м. Кроме того, супруге муниципального чиновника принадлежит квартира площадью 49,7 кв. м.



Председатель городского спорткомитета Наталья Озерова указала в годовой декларации сумму в 933 тыс. рублей. Ей принадлежат земельный участок (464 кв. м), две квартиры (48,5 и 65,4 кв. м), а также гараж.



Доход начальника социального управления Пензы Ирины Федониной за минувший год составил 871 тысячу рублей. В декларации чиновника значатся земельный участок площадью 555 кв. метра и ¼ доли квартиры площадью 63,4 кв. метра. Аналогичная доля квартиры принадлежит ее супругу, который получил за 2016 год около 361 тысячи рублей.



Начальник управления муниципального имущества Наиля Алюшева получила в 2016 году доход в размере свыше 864 тысяч рублей. В ее собственности находится квартира площадью 40,8 кв. м.

Доход начальника управления ЖКХ города Пензы Андрея Гришина за минувший год составил 863 тысячи рублей. Ему принадлежит по ½ доли в двух земельных участков площадью 19,2 и 400 кв. метров, квартира (53 кв. м), ½ доли гаража, а также три легковых автомобиля — «ВАЗ-21124», «Kia Rio» и «Volkswagen Tiguan». У супруги Андрея Гришина в собственности находится 1/3 доли квартиры площадью 42,5 кв. м.



Начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин задекларировал за 2016 год 806 тысяч рублей. На праве собственности ему принадлежит земельный участок (1200 кв. м), жилой дом (209 кв. м) и мотоцикл «ИЖ-49». Супруга муниципального чиновника за отчетный период получила доход в размере 2,2 млн рублей. У нее в собственности — автомобиль «Лада Калина-111830».



Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк получила за отчетный период около 763 тыс. рублей. Ей принадлежит 1/3 доли нежилого помещения площадью 43,7 кв. м и автомобиль «Opel». У ее супруга в собственности находится квартира площадью 65,9 кв. м