Вам будет интересно
Наши новости
Путин подписал указ о запрете анонимности в Сети
В России внесены изменения в систему ценообразования в ЖКХ
Саратовские шахматистки выступят на чемпионате Европы
Выяснилось, какие лекарства россияне чаще всего покупают в аптеках
Сделайте грамотный выбор одеяла и наслаждайтесь крепким расслабляющим сном
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для украинцев
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Россияне отметили День Победы на фестивале РЕН ТВ
У россиян меньше денег стало уходить на еду и больше — на ЖКХ и транспорт
В России будут повышать производительность труда
все новости

Google оплатила административный штраф в полмиллиона рублей

11 мая в 17:35 192 просмотра
, назначенный Федеральной антимонопольной службой.

" data-title="Google оплатила административный штраф в полмиллиона рублей — Пенза-пресс, рунет за день">

Корпорация Google Inc. оплатила административный штраф в размере 438 млн 067 400 рублей, назначенный Федеральной антимонопольной службой.

Как пояснили в пресс-службе ФАС России, в деятельности компании были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

«ФАС России установила нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений — предустановка — оказался полностью зарезервирован за Google.

Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, — магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google «по умолчанию», — пояснили в ведомстве.

Разбирательство длилось два года. Мировое соглашение было подписано 17 апреля 2017 года в Арбитражном суде Московского округа. Сторонам удалось найти механизм устранения последствий нарушений и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics