Google оплатила административный штраф в полмиллиона рублей

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Как пояснили в пресс-службе ФАС России, в деятельности компании были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

«ФАС России установила нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений — предустановка — оказался полностью зарезервирован за Google.

Кроме того, нарушение выразилось в предоставлении контрагентам — производителям мобильных устройств, предназначенных для продажи в РФ, — магазина приложений Google Play на определенных условиях. К ним относятся обязательная предустановка вместе с Google Play ряда других приложений компании, их размещение в приоритетных местах на экране, обязательная установка поисковика Google «по умолчанию», — пояснили в ведомстве.

Разбирательство длилось два года. Мировое соглашение было подписано 17 апреля 2017 года в Арбитражном суде Московского округа. Сторонам удалось найти механизм устранения последствий нарушений и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений.