Пензенские медработники примут участие в международной конференции

Главной темой мероприятия станут инновационные методы управления медицинскими организациями и безопасность пациентов в стационаре.
Участники конференции узнают, как повысить эффективность в условиях ограниченных финансовых ресурсов и качество медицинской помощи, как цифровая революция изменит систему оказания медицинской помощи.
Также в ходе конференции расскажут о состоянии российского и зарубежного здравоохранения, об аккредитации, ре-аккредитации и НМО, о задачах, стоящих перед онкологической службой РФ и мире.
«Приглашение наших специалистов на конференцию столь высокого уровня очень значимо для нас. Высшая школа организации и управления здравоохранением является независимым экспертом в оценке эффективности деятельности систем здравоохранения. В частности, по итогам 2015 года Пензенская область вошла в первую десятку регионов страны Всероссийского рейтинга эффективности систем здравоохранения», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.