« Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией», участником которой станет делегация руководителей медицинских организаций Пензенской области." data-title="Пензенские медработники примут участие в международной конференции — Пенза-пресс, рунет за день">

18 и 19 мая в Москве пройдет V международная конференция «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией», участником которой станет делегация руководителей медицинских организаций Пензенской области.

Главной темой мероприятия станут инновационные методы управления медицинскими организациями и безопасность пациентов в стационаре.

Участники конференции узнают, как повысить эффективность в условиях ограниченных финансовых ресурсов и качество медицинской помощи, как цифровая революция изменит систему оказания медицинской помощи.

Также в ходе конференции расскажут о состоянии российского и зарубежного здравоохранения, об аккредитации, ре-аккредитации и НМО, о задачах, стоящих перед онкологической службой РФ и мире.

«Приглашение наших специалистов на конференцию столь высокого уровня очень значимо для нас. Высшая школа организации и управления здравоохранением является независимым экспертом в оценке эффективности деятельности систем здравоохранения. В частности, по итогам 2015 года Пензенская область вошла в первую десятку регионов страны Всероссийского рейтинга эффективности систем здравоохранения», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.