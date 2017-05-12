В Пензе приступили к ремонту дороги на ул. Кулакова (видео)

, на участке от Суворова до Пушкина — в самом разгаре работы по ремонту проезжей части. Подрядная организация срезала верхний слой дорожного полотна и вывела крышки ливнеприемных колодцев." data-title="В Пензе приступили к ремонту дороги на ул. Кулакова — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на улице Кулакова, на участке от Суворова до Пушкина — в самом разгаре работы по ремонту проезжей части. Подрядная организация срезала верхний слой дорожного полотна и вывела крышки ливнеприемных колодцев.

Через несколько дней рабочие приступят к укладке слоя асфальтобетона. В это время движение автотранспорта по улице Кулакова полностью перекрывать не планируют. Ремонт будут вести по полосам, сообщает телеканал «Экспресс».

«Здесь предусматриваются работы по заделке трещин, устранению аварийных разрушений дорожного покрытия и замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний его слой будет состоять из щебеночно-мастичного асфальтобетона СМА-15. Это дорогой материал, более усовершенствованный, более пластичный и долговечный», — сообщил директор департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

Гарантия на верхний слой покрытия составляет четыре года, но, по прогнозам специалистов, до следующего основательного ремонта пройдет не менее шести лет.

Площадь работ на улице Кулакова — чуть более десятим тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта — девять с четвертью миллионов рублей. Согласно графику, к середине июня участок должны отремонтировать.