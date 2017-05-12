Пензенский драмтеатр предоставил площадку для начинающих актеров (видео)

« Открытая сцена — молодым». Начинающие актеры со всей области могут попробовать свои силы и продемонстрировать талант на Малой сцене. Лучшие постановки , по словам организаторов , войдут в репертуар театра. На Малой сцене идут репетиции первого из спектаклей — «Мой трон на хрупком хрустале» ( 16+) по мотивам хроники Вильяма Шекспира « Ричард III»." data-title="Пензенский драмтеатр предоставил площадку для начинающих актеров — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенском драматическом театре — новый проект «Открытая сцена — молодым». Начинающие актеры со всей области могут попробовать свои силы и продемонстрировать талант на Малой сцене. Лучшие постановки, по словам организаторов, войдут в репертуар театра. На Малой сцене идут репетиции первого из спектаклей — «Мой трон на хрупком хрустале» (16+) по мотивам хроники Вильяма Шекспира «Ричард III».

Взглянуть на пьесу «Ричард III» с другой стороны предлагают молодые актеры пензенского драматического театра. Благодаря произведению Шекспира его персонажа принято считать эталонным злодеем. Однако, по мнению режиссера постановки Александра Эпимахова, фигура средневекового английского короля неоднозначна.

«На самом деле, это был очень хороший король. Он издал огромное количество замечательных законов, для Англии огромное дело сделал. Он остановил войну на тот период, которая длилась больше 50 лет. Та ситуация, которая вокруг него свершилась, — это всего лишь исторические фейки, как сейчас говорят. Создали новую историю и рассказали про него страшную историю», — рассказал он.

В постановке «Мой трон на хрупком хрустале» по мотивам пьесы «Ричард III» на первый план выходит линия самого короля. Инвалид с детства не был признан своей семьей, терпел насмешки и издевательства окружающих.

Команда актеров под руководством преподавателя Пензенского колледжа искусств, режиссера Александра Эпимахова решила показать Ричарда через призму человеческих переживаний, сомнений и раскаяния.

Люди во все времена совершали ошибки, страдали из-за обид, убежден Николай Шаповалов. В постановке он играет главную роль. Анализируя перед началом репетиционного процесса своего персонажа, он убедился, что все недостатки характера героя закладывались с детства. Актер даже провел некую параллель со своим взрослением.

«Стеснение. Наверное, для меня было страшно лет до 20, даже 21 — мой нос. Казалось, что он огромный. Я даже думал: схожу к пластическому хирургу и уменьшу его. Но сейчас мне друзья говорят, особенно московские, что у меня для сцены, для кино нос хороший. А когда-то в детстве меня им попрекали», — поделился Николай Шаповалов.

Постановка по мотивам хроники Шекспира — первая работа в рамках проекта «Свободная сцена — молодым». В драматическом театре он был задуман для творческой реализации артистов, которые недавно закончили колледжи искусств, театральные училища и вузы.

«Весь смысл проекта в том, что именно актеры могут попробовать на Малой сцене свои силы и в самостоятельных работах, как актеры. Притом, это не только актеры пензенского драмтеатра, это касается всех актеров, которые находятся на территории области», — сказал художественный руководитель Пензенского областного театра им. Луначарского Сергей Казаков.

Премьерные показы постановки «Мой трон на хрупком хрустале» (16+) пройдут 14, 16 и 20 мая на Малой сцене драматического театра. В ближайшее время будет выпущено еще несколько работ молодых актеров. Руководство театра говорит, что даже сформировалась некая очередь из молодых дарований. И это радует, сообщает телеканал «Экспресс».