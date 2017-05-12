Пензенским школьникам рассказали о Сурском оборонительном рубеже (видео)

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В пензенской православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского прошел необычный открытый урок. Онлайн-трансляцию занятия вели через интернет, так что принять участие в нем смогли не только ученики гимназии, но и школьники еще из 30 образовательных учреждений, расположенных в районах области.

Темой открытого урока стало строительство Сурского оборонительного рубежа. Православная гимназия Пензы была выбрана местом проведения открытого урока неслучайно, сообщает телеканал «Экспресс».

«Педагоги и дети той гимназии в прошлом году принимали участие в экспедициях по поиску и восстановлению мест прохождения Сурского рубежа по территории Пензенской области, потому что часть его осталась и его наглядно видно», — сказал заместитель начальника информационно-аналитического управления Института регионального развития Пензенской области Александр Абрашкин.

Сооружение Сурского оборонительного рубежа в Пензенской области проходило в годы Великой Отечественной войны, с ноября 1941-го по январь 1942 года. Линия обороны должна была защитить Куйбышев, ныне Самару. Как известно, именно туда должно было быть эвакуировано советское правительство в случае захвата фашистскими войсками Москвы.