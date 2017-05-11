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На пр. Строителей рухнул асфальт. ФОТО

11 мая в 17:43 424 просмотра

В Пензе на проспекте Строителей на дороге образовалась двухметровая яма.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» журналист телеканала «Экспресс» Кристина Курума, напротив пожарной части рухнул асфальт, теперь на дороге зияет дыра.

Информации о пострадавших нет.

Фотография: Фото Кристины Курумы
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