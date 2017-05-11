« О!» начал вещание в сети « Интерактивного ТВ» компании « Ростелеком». Канал включен в пакеты « Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный», найти его можно на 316-й кнопке." data-title="Детский канал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» — Пенза-пресс, рунет за день">

В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный», найти его можно на 316-й кнопке.

Телеканал «О!» — первый и единственный сегодня познавательный канал на русском языке для детей от 3 до 8 лет. Его программы направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Здесь собраны лучшие развивающие передачи и мультфильмы, которые сделают время, проведенное перед телевизором, не только приятным, но и полезным.

«Мы очень рады, что новый познавательный детский телеканал «О!» теперь доступен пользователям «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Внимательное отношение этого оператора к выбору контента для своих абонентов, многообразие телеканалов самой разной тематики и, главное, особое внимание к телеканалам для детей делает его важнейшим партнером для нас. Я искренне надеюсь, что «О!» обязательно найдет отклик как у детей, так и у их родителей, ведь наша общая задача — сделать время, проведенное у телевизора, не только интересным, но и полезным», — сказала главный редактор телеканала «О!» Анна Шнайдер.

«С удовольствием представляем нашим абонентам с детьми новый телеканал «О!». Важно, что команда «О!» очень тщательно подходит к выбору контента, который обязательно проверяется педагогами и детскими психологами. Телеканал делает акцент на «умные» программы, мультфильмы и сериалы, которые не только развлекают, но и помогают ребенку узнавать что-то новое и развиваться. Желаем всем маленьким телезрителям приятного и познавательного просмотра», — отметила заместитель директора по контентной политике «Ростелекома"Олеся Коновалова.

«Интерактивное телевидение» — уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже 4,2 млн семей по всей России. «Интерактивное ТВ» — это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телеканалов. Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.

Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более трех тысяч художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познавательные программы. Сервис «Мультискрин» позволяет объединить до пяти экранов для просмотра ТВ- и видеоконтента: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart TV.