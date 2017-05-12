Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, произошла утечка масла в сталелитейном цехе, и в 3.03 он загорелся.
Для ликвидации возгорания потребовалось три единицы техники.
По данному факту ведется проверка.
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В литейном цехе «Пенздизельмаш» вспыхнул пожар
12 мая в 07:58 184 просмотра
12 мая в Пензе на ул. Калинина, 128 в литейном цехе ОАО «Пенздизельмаш» вспыхнул пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, произошла утечка масла в сталелитейном цехе, и в 3.03 он загорелся.
Для ликвидации возгорания потребовалось три единицы техники.
По данному факту ведется проверка.