Документооборот в России к 2019 году станет полностью электронным

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К 2019 году документооборот в России, в соответствии с госпрограммой «Цифровая экономика», должен стать полностью электронным.

Как сообщают «Известия», Минкомсвязи уже направило проект программы на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. В подразделе «Реализация государственных функций, в том числе контрольно-надзорных» отмечается, что бумажная отчетность должна быть полностью запрещена к 2019 году. До 2018 года запланированы проведение аудита, оптимизация и систематизация различных видов отчетности.

«Мероприятия по оптимизации отчетности сформулированы в соответствии с подходами Минэкономразвития России, разработанными в рамках «дорожной карты» по повышению качества регуляторной среды для бизнеса», — рассказала «Известиям» помощник министра экономического развития Елена Лашкина.

Согласно проекту, через два года должен быть создан единый реестр показателей отчетности. Эксперты считают, что этот реестр сократит число административных барьеров для малого бизнеса. В настоящее время разные органы зачастую запрашивают одни и те же документы, что осложняет деятельность предпринимателей.