Кувайцев о Дне Победы: Праздник получился, потому что дорог всем нам

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям города, принявшим участие в праздновании Дня Победы, со словами благодарности.

«Уважаемые пензенцы! Подводя предварительные итоги проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, выражаю глубокую сердечную благодарность сотрудникам учреждений культуры города, воспитанникам музыкальных школ и школ искусств, которые приняли участие в торжествах 8−9 мая.

Поразило трепетное отношение пензенцев к этому святому для всех нас дню. К примеру, спектакль, который состоялся на Юбилейной площади вечером 9 мая, по оценкам правоохранительных органов, посетили десятки тысяч человек, и когда Юбилейная площадь опустела, не было ни одной бутылки или пачки от сигарет.

Это показательно, значит люди пришли не за развлечениями. Нас объединило чувство сопричастности к той Победе, которую завоевали наши деды и прадеды более 70 лет назад.

И народная память об этом великом подвиге и страшной цене, которую заплатила наша страна, жива. Праздник получился, потому что он всем нам дорог!

Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, фронтовики, труженики тыла!» — отмечается в обращении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенцам доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, стабильности и процветания родной Пензы.

«Благодарю участников и зрителей, всех пензенцев за патриотизм, верность традициям и бережное отношение к истории своего Отечества!» — добавил он.