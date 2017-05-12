Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 6.15 в жилом доме на кухне загорелась мебель, от ее тления закоптились стены и потолок.
В результате пожара пострадал один человек.
Возгорание тушили восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.
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В с. Махалино от пожара на кухне дома пострадал человек
12 мая в 08:23 86 просмотров
12 мая в селе Махалино Кузнецкого района Пензенской области случился пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 6.15 в жилом доме на кухне загорелась мебель, от ее тления закоптились стены и потолок.
В результате пожара пострадал один человек.
Возгорание тушили восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.