В с. Махалино от пожара на кухне дома пострадал человек

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 6.15 в жилом доме на кухне загорелась мебель, от ее тления закоптились стены и потолок.

В результате пожара пострадал один человек.

Возгорание тушили восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.