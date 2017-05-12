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В с. Махалино от пожара на кухне дома пострадал человек

12 мая в 08:23 86 просмотров

12 мая в селе Махалино Кузнецкого района Пензенской области случился пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 6.15 в жилом доме на кухне загорелась мебель, от ее тления закоптились стены и потолок.

В результате пожара пострадал один человек.

Возгорание тушили восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5278037/
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