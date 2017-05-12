Спиртовые настойки просят вернуть в продажу через интернет

Производители и продавцы спиртовых настоек просят Минздрав вернуть их продажу в интернет.

Соответствующее письмо в ведомство направили представители Ассоциации компаний интернет-торговли, Союза профессиональных фармацевтических организаций и Международной ассоциации делового сотрудничества, пишут «Известия».

«С целью гармонизации требований и регулирования розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях предлагается считать ограничение на продажу лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30% избыточным», — цитирует издание письмо.

В Минздраве пообещали учесть их мнение.