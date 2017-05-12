Стали известны доходы глав администраций районов Пензы

Наибольший доход — 1,6 млн рублей — задекларировал глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов. Ему вместе с супругой (ее доход составил 66 тыс. рублей) и двумя несовершеннолетними детьми принадлежит по ¼ доле квартиры площадью 63,3 кв. м. Также у Олега Денисова с супругой в собственности находится по ½ доли квартиры площадью 28,9 кв. м. Глава Железнодорожного района владеет легковым автомобилем «Hyundai Santa Fe», а его супруга — земельным участком площадью 580 кв. метров и нежилым зданием (20,6 кв. м).



Глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова получила доход в размере свыше 1,2 млн рублей, ее супруг — свыше 310 тыс. рублей. В собственности главы администрации находится ½ доля земельного участка 719 кв. м, участок площадью 33 кв. м, ½ доли дачного дома, жилой дом, строительство которого еще не завершено (136,6 кв. м), две квартиры (67,2 и 61,7 кв. м), гараж и легковой автомобиль «Peugeot 307».



Доход главы администрации Ленинского района Надежды Москвитиной по итогам 2016 года составил чуть больше 1 млн рублей, а ее супруга — около 392 тыс. рублей. У них в собственности по ¼ доли квартиры площадью 67,3 кв. м. Кроме того, Надежде Москвитиной принадлежит земельный участок площадью 4300 кв. м, жилой дом (73,9 кв. м) и квартира (44,8 кв. м). Квартира площадью 68,6 кв. м, а также три легковых автомобиля — «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2121» и «Suzuki Vitara» — принадлежат ее мужу.



Сумма, задекларированная по итогам 2016 года главой администрации Октябрьского района Пензы Евгением Гусейновым, составила 823 тыс. рублей. Ему принадлежит квартира (63,7 кв. м) и автомобиль «Toyota Land Cruiser 150». Еще одна квартира площадью 65,1 кв. м находится в собственности супруги Евгения Гусейнова, чей доход за 2016 год составил около 98 тысяч рублей.