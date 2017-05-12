Новым прокурором Заречного стал Андрей Савельев

Андрей Савельев родился в 1968 году в Пензе. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». Начиная с 1998 года, проходит службу в органах прокуратуры области.

Работал следователем прокуратуры Железнодорожного района Пензы, старшим помощником прокурора Железнодорожного района г. Пензы, прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области, прокурора отдела по надзору за исполнением налогового законодательства и законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Железнодорожного района г. Пензы.

«С сентября 2007 года состоял в должности начальника отдела (затем управления) по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области. Женат. Имеет дочь», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.