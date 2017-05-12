Житель Пензенского района проведет 7 лет в колонии за смерть знакомого

Суд вынес приговор по делу о гибели мужчины в селе Варыпаево Пензенского района Пензенской области.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, преступление произошло 14 января. В одном из домов было обнаружено тело 58-летнего местного жителя с повреждениями головы и конечностей. Экспертиза установила, что причиной смерти стали травмы головы, осложнившиеся острой кровопотерей.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, задержали 39-летнего знакомого потерпевшего.

«Следствием и судом установлено, что вечером 12 января обвиняемый со своим приятелем пришли к общему знакомому для распития спиртного. В ходе застолья между ним и хозяином дома произошел конфликт, гость напомнил ему, что несколько дней назад он избил его деревянной скалкой. В ходе ссоры злоумышленник нанес хозяину дома удары монтировкой в область головы и тела, причинив телесные повреждения, повлекшие впоследствии его смерть», — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.