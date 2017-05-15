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Савельев: Семья — это главная опора в жизни

15 мая в 11:30 190 просмотров

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил горожан с Международным днем семьи.

«Семья — это главная опора в жизни: в ней мы черпаем свои силы, она помогает преодолевать нам невзгоды и служит источником гармонии и вдохновения.

Именно в семье человек учится основам общения и основам правил поведения, получает первые уроки доброты, нравственности, любви к ближним и к своей Родине. Только в семье он ощущает себя по-настоящему защищенным и счастливым.

Здоровая, крепкая семья является залогом жизнеспособности и стабильности общества. Именно поэтому поддержка и социальная защита семей с детьми являются одним из наиболее важных направлений работы органов местного самоуправления, и, отрадно, что принимаемые властями меры приносят свои плоды. В Пензе год от года увеличивается рождаемость, растет количество семей, в которых воспитываются приемные дети, увеличивается количество зарегистрированных браков и сокращается число социально неблагополучных семей.

Народная мудрость гласит: «Крепка семья, крепка держава!». Я от всей души желаю всем пензенским семьям и тем, кто готовится вступить в брак, — крепких семейных уз и нерушимых отношений. Любви вам, взаимопонимания, взаимоуважения и благополучия! Пусть ваш дом будет согрет теплом и озарен счастливыми улыбками! Уверенности в своих силах и веры в будущее!» — говорится в поздравлении.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Пензенской городской Думы
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