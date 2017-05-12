В России упростили порядок подтверждения условий страховой пенсии

В России внесены изменения в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«В частности, установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа», — отмечается в сопроводительной записке.

Также правила дополнены положениями, устанавливающими особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов.

Предполагается, что внесенные изменения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан.