«Ростелеком» организовал Интерактивное ТВ для нового предприятия гостиничного бизнеса — отеля « АВС», открывшегося на улице Егорова в Пензе. Для подключения услуги выполнены работы по строительству волоконно-оптической линии связи , монтажу коммутатора интернет-доступа , а также внутренней разводки кабелей связи внутри помещений здания." data-title="Клиенты гостиницы «АВС» в Пензе могут смотреть Интерактивное ТВ от «Ростелекома» — Пенза-пресс, рунет за день">

«Ростелеком» организовал Интерактивное ТВ для нового предприятия гостиничного бизнеса — отеля «АВС», открывшегося на улице Егорова в Пензе. Для подключения услуги выполнены работы по строительству волоконно-оптической линии связи, монтажу коммутатора интернет-доступа, а также внутренней разводки кабелей связи внутри помещений здания.

В рамках заключенного договора для заказчика организованы 30 точек трансляции Интерактивного ТВ, которые охватывают номерной фонд гостиницы, а также стойку регистрации и служебные помещения. Доступ к услуге осуществляется в рамках пакета «Стандарт», который включает популярные эфирные и тематические каналы, в том числе ориентированные на новости, спорт и кинопоказы. За дополнительную плату клиент может подключить специализированные тематические пакеты «Взрослый», «HD» и «КХЛ HD».

«За последние два года в Пензе открылось несколько новых мини-отелей и гостиниц эконом-класса, отчасти это связано и с предстоящим проведением в России Чемпионата мира по футболу, так как болельщики, запланировавшие приезд на игры в Саранск, могут остановиться в одном из пензенских отелей. Наличие высококачественных телекоммуникационных сервисов, безусловно, повышает статус гостиничного комплекса и создает условия для комфортного пребывания посетителей. Сейчас с гостиницей «АВС» мы ведем переговоры о подключении нового сервиса «Wi-Fi Hotspot». Это комплексное решение по организации защищенной сети беспроводного доступа как для своих клиентов, так и для внутрикорпоративных задач», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

В настоящее время телеком-услугами, в том числе и Интерактивным ТВ от «Ростелекома» пользуются несколько пензенских гостиниц: «Аркона», «Вояж», «Валенсия» др. «Ростелеком» является крупнейшим игроком на корпоративном рынке цифрового ТВ по данным независимого консалтингового агентства ТМТ Консалтинг. В опубликованном агентством рейтинге (http://tmt-consulting.ru/napravleniya/telekommunikacii/tmt-rejting-rossijskij-rynok-platnogo-tv-v-segmente-korporativnyx-polzovatelej-2016/) «Ростелеком» с большим отрывом от ближайшего конкурента занимает первое место с 42%.

По мнению агентства, драйвером развития цифрового ТВ для «Ростелекома» является предложение в пакете с другими услугами — в первую очередь, с доступом в Интернет. Крупнейшими потребителями услуги являются предприятия из сервисной сферы — гостиницы, кафе и рестораны, а также прочие организации среднего и малого бизнеса.