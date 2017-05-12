Вам будет интересно
Наши новости
Клиенты гостиницы «АВС» в Пензе могут смотреть Интерактивное ТВ от «Ростелекома»
Новым прокурором Заречного стал Андрей Савельев
Детский канал «О!» начал вещание в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»
Налоговые поступления в бюджет Пензенской области выросли на 25%
Белозерцев занял 7 место в медиарейтинге глав субъектов ПФО
Банк России понизил курсы доллара и евро
Белозерцев: Нужно выполнить план по вводу неиспользуемых земель в севооборот
В Пензе ответят на вопросы предпринимателей
Белозерцев: Главная задача — своевременно завершить посевную кампанию
Общественная палата Пензенской области 4 созыва подвела итоги работы
все новости

Сергей Кириенко и Иван Белозерцев обсудили развитие Пензенской области

12 мая в 11:05 254 просмотра

В Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В ходе беседы Иван Белозерцев проинформировал Сергея Кириенко о результатах работы ведущих отраслей экономики области, а также об исполнении на территории региона «майских» указов главы государства.

Губернатор доложил, в частности, что в Пензенской области досрочно достигнуты показатели 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также формирования многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования.

«Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопросов, связанных с совершенствованием государственной политики в сфере здравоохранения. В Пензенской области по итогам 2016 года достигнуто снижение смертности от болезней системы кровообращения на 6,4%, туберкулеза на 5,3%, различных новообразований на 5,7%", — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/12/10350311
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics