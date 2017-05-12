Сергей Кириенко и Иван Белозерцев обсудили развитие Пензенской области

В ходе беседы Иван Белозерцев проинформировал Сергея Кириенко о результатах работы ведущих отраслей экономики области, а также об исполнении на территории региона «майских» указов главы государства.

Губернатор доложил, в частности, что в Пензенской области досрочно достигнуты показатели 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также формирования многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования.

«Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопросов, связанных с совершенствованием государственной политики в сфере здравоохранения. В Пензенской области по итогам 2016 года достигнуто снижение смертности от болезней системы кровообращения на 6,4%, туберкулеза на 5,3%, различных новообразований на 5,7%", — сообщает пресс-центр регионального правительства.