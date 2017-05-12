Молодые и многодетные семьи Пензенской области получили более 320 млн рублей

На улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей в 2017 году из бюджета Пензенской области направлено 320,259 млн рублей.

Этот показатель выше на 20% по сравнению с цифрой прошлого года.

В министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области прошло совещание, в ходе которого обсуждались изменения в законодательстве, касающиеся жилищного обеспечения отдельных категорий граждан.

Среди других тем обсуждения были обеспечение жильем вынужденных переселенцев, граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, а также предоставление льготных займов и социальных выплат специалистам, трудящимся в селах.

«Обсуждались вопросы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Жилье для российской семьи», обеспечением жильем молодых семей в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы, предоставлением социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям при рождении первого ребенка, а также на улучшение жилищных условий многодетных семей», — сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Всего в 2017 году в Пензенской области улучшат свои жилищные условия 1039 молодых и 13 многодетных семей.

Сейчас в регионе уже реализовали социальные выплаты на улучшение жилищных условий 115 молодых семей.

Право на получение льготных займов на строительство индивидуальных жилых домов предоставится 25 специалистам, работающим в сельской местности. 16 млн рублей из регионального бюджета направлено на предоставление льготных займов специалистам на селе.

На данном этапе 22 семьи, проживающие в сельской местности, получили социальные выплаты в размере 54200 рублей.

48 семей приобрели жилье в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Жилье для российской семьи», 15 участников программы получили социальные выплаты на компенсацию ипотечного жилищного кредита.