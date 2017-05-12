Реконструкция объекта пройдет в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды», на реализацию которой в 2017 году Кузнецку выделено 8 млн рублей. Из них собственно на фонтан потребуется около 5,5 млн рублей, остальные средства собираются направить на ремонт тротуара по улице Ленина от улицы Гражданской до холма Славы, сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.
«Будет сделан капитальный ремонт насосной станции - вместе с помещением и оборудованием. Будут заменены сети водоснабжения, канализация, электроснабжение. Будет проведен капитальный ремонт ванной фонтана, которая в настоящее время не герметична», — рассказал первый заместитель главы администрации города Кузнецка Владимир Трошин.
В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на ремонт объекта.
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На ремонт фонтана в Кузнецке выделят 5,5 млн рублей
12 мая в 11:51 196 просмотров
В городе Кузнецке Пензенской области начата подготовка к реконструкции фонтана на главной площади.
Реконструкция объекта пройдет в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды», на реализацию которой в 2017 году Кузнецку выделено 8 млн рублей. Из них собственно на фонтан потребуется около 5,5 млн рублей, остальные средства собираются направить на ремонт тротуара по улице Ленина от улицы Гражданской до холма Славы, сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.