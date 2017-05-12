« Блэйз» из города Никольска Пензенской области." data-title="Команда из Никольска взяла «серебро» на всероссийских соревнованиях — Пенза-пресс, рунет за день">

Второе место во Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике заняла команда «Блэйз» из города Никольска Пензенской области.

Состязания проходили в Челябинске. Участие приняли 63 команды из Екатеринбурга, Нефтекамска, Никольска, Оренбурга, Каменки, Самары, Новотроицка и Челябинска. Всего участниками соревнований стало более 450 человек.

«В возрастной категории 11−13 лет среди юношей и девушек в дисциплине «аэробика» команда из Никольска уступила лишь челябинскому «Секрету». Третье место занял «Неофит» из Новотроицка, на четвертом месте оказалась челябинская «Экспрессия» и замкнула пятерку лидеров «СПАРК-Данс» из Новотроицка», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.