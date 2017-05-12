, как нашел на территории гаражного кооператива на ул. Ленина предмет , похожий на ручную гранату." data-title="Житель Заречного нашел гранату рядом с гаражом — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщает «Заречье сегодня», на место происшествие выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Территорию оцепили.



Взрывотехники установили, что обнаруженный предмет — это учебная ручная граната РГД-5, не представляющая никакой опасности.



По информации издания, это уже второй раз за последние дни, когда зареченцы находят предметы, похожие на гранату. Аналогичный случай произошел 11 мая, в полицию тогда обратилась жительница дома по пр. Молодежному. При уборке полуподвального помещения она нашла учебную противотанковую гранату.



«Сейчас принимаются меры для выяснения обстоятельств, при которых учебные гранаты оказались на территории гаражного кооператива и в жилом доме», — пишет «Заречье сегодня».