Пензенская область присоединилась к всероссийской экологической акции

Обращение с отходами стало главной темой акции 2017 года.



Главной целью мероприятия является повышение осведомленности школьников по поводу обращения с отходами, развитие социальной культуры, а также выявление активных детей, которые в будущем смогли бы защищать окружающую среду.



Участниками акции стали 10 862 учащихся из 66 образовательных организаций региона.



В программу мероприятия входил сбор макулатуры, посадка деревьев, конкурсы и экологические уроки.



«Был проведен 141 экологический урок. Участниками открытого всероссийского конкурса детского экологического плаката стали 115 школьников. Открытый Всероссийский конкурс «Эколидер» объединил 78 участников нашего региона», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.



Победители будут награждены путёвками в детские оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».