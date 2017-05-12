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Пензенская область присоединилась к всероссийской экологической акции

12 мая в 13:07 56 просмотров
«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»»

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Пензенская область присоединилась к участию в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»»

Обращение с отходами стало главной темой акции 2017 года.

Главной целью мероприятия является повышение осведомленности школьников по поводу обращения с отходами, развитие социальной культуры, а также выявление активных детей, которые в будущем смогли бы защищать окружающую среду.

Участниками акции стали 10 862 учащихся из 66 образовательных организаций региона.

В программу мероприятия входил сбор макулатуры, посадка деревьев, конкурсы и экологические уроки.

«Был проведен 141 экологический урок. Участниками открытого всероссийского конкурса детского экологического плаката стали 115 школьников. Открытый Всероссийский конкурс «Эколидер» объединил 78 участников нашего региона», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Победители будут награждены путёвками в детские оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».

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