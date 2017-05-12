С 15 мая на маршрут № 68 в Пензе выйдут автобусы большого класса

Как пояснили в пресс-службе мэрии, стоимость проездах в автобусах составит 18 рублей. Также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.



Напомним, по словам главы минпрома Пензенской области рассматривается возможность замены маршруток на автобусы большой вместимости на маршруте № 16.