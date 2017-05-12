Как пояснили в пресс-службе мэрии, стоимость проездах в автобусах составит 18 рублей. Также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.
Напомним, по словам главы минпрома Пензенской области рассматривается возможность замены маршруток на автобусы большой вместимости на маршруте № 16.
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С 15 мая на маршрут № 68 в Пензе выйдут автобусы большого класса
12 мая в 13:14 32 просмотра
20 автобусов большого класса заменят маршрутки на маршруте регулярных перевозок № 68 в Пензе.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, стоимость проездах в автобусах составит 18 рублей. Также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.