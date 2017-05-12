Вам будет интересно
Наши новости
Пензенских водителей проверят на трезвость
В Арбекове заделали огромный провал в асфальте
На ремонт дорог в Пензе вышло 9 бригад
Молодые и многодетные семьи Пензенской области получили более 320 млн рублей
Вблизи станции «Башмаково» студенты рискуют жизнью, пролезая под поездами
В Пензенской области изменится расписание электричек
Пензенцев приглашают посадить деревья
Стали известны доходы глав администраций районов Пензы
На ул. Мира принудительно снесли самострой
В Пензе объявлен конкурс на лучшую идею по оформлению футбольного сквера
все новости

С 15 мая на маршрут № 68 в Пензе выйдут автобусы большого класса

12 мая в 13:14 32 просмотра

20 автобусов большого класса заменят маршрутки на маршруте регулярных перевозок № 68 в Пензе.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, стоимость проездах в автобусах составит 18 рублей. Также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.

Напомним, по словам главы минпрома Пензенской области рассматривается возможность замены маршруток на автобусы большой вместимости на маршруте № 16.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics