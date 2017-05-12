В Пензе продлят схему движения автобусов № 68

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: Тепличный комбинат — По требованию — КДП — Совхозная — ул. Окружная — Детская поликлиника — ул. Российская — ул. Вишневая — (ул. Воронова — Микрорайон — Кирпичный завод) — Магазин — Тамбовская застава — Зоопарк — Больница КИМ — ПГУ — Художественное училище — Библиотека им. Лермонтова — (Гимназия № 1) — Детская библиотека — к/т «Октябрь» (Фонтан) — пл. Ленина (ТТС) — Центральный рынок — Железнодорожная больница — ОАО «Исток» — Автовокзал — Школа — ул. Толстого — Больница скорой помощи — проспект Победы — маг. «Василек» (маг. Буратино) — Автодорожный колледж — Школа — Тяжпромарматура — ЦНТИ — (Универсам № 173) — маг. «Океан» — (ул. Тернопольская — Детский сад — ул. Рахманинова) — Мемориал «Звезда» — ул. Ульяновская — Диспетчерская — Городская больница № 6 — ДС «Буртасы» — «Комарово» — Кольцевая — По требованию — Запрудный — По требованию (ул. Лядова, 64) — Арбековская Застава.



«Расписание движения указанного маршрута будет размещено на конечных остановках и на официальном сайте администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь», — отметили в пресс-службе мэрии Пензы.



Напомним, автобусы большой вместимости выйдут на маршрут № 68 с 15 мая.