« Победа далекая и близкая», посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне." data-title="В Пензе наградили победителей конкурса «Победа далекая и близкая» — Пенза-пресс, рунет за день">

12 мая в Законодательном Собрании Пензенской области подвели итоги конкурса «Победа далекая и близкая», посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На конкурс, который проводится с целью поддержать интерес школьников к истории страны, поступило 300 работ. Победителей выбирали в трех номинациях: «Лучший проект», «Лучшая литературная работа», «Лучший рисунок/плакат».

Церемония награждения началась с минуты молчания. Затем гостей и участников приветствовал председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. Он поблагодарил ребят за участие и выразил особые слова признательности ветеранам, которые своим примером вдохновили авторов и предоставили для их конкурсных работ богатый исторический материал.

«Конкурс демонстрирует не только высокий творческий потенциал пензенских школьников, но и прекрасное знание истории Великой Отечественной войны, уважение к героям и их подвигам. Все дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны. Выросли новые поколения, которых не коснулось военное лихолетье. Но на них и на всех нас лежит огромная социальная миссия — сохранить и передать память об уроках войны», — подчеркнул Валерий Лидин.

Награды ребятам вручил заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Космачев.

В номинации «Лучшая литературная работа» победителями признаны Степан Дондуков из школы с.

Даниловка Лопатинского района, учащаяся городищенской школы Амина Альшина, Ангелина Шапкина из средней школы с. Богословка Пензенского района.



В номинации «Лучший рисунок/плакат» победили Дарья Сарафанкина из г. Заречный, Ханяфи Нугаев из школы с. Октябрьское Неверкинского района, ученица школы г. Белинского Екатерина Абузова.

В номинации «Лучший проект» первые места заняли проекты учеников школы с. Чунаки Малосердобинского района, лицея р. п. Исса, школы № 10 г. Пензы.

Благодарственными письмами Законодательного Собрания Пензенской области за лучшую литературную работу, лучший рисунок-плакат и лучший проект награждены Наталья Воробьева, учащаяся школы с. Соседка Башмаковского района, Владимир Ерошкин из средней школы с. Варварино Тамалинского района, Валентина Бурматкина из школы № 3 г. Никольска, Полина Татаркина, ученица школы № 64 г. Пензы, Дарья Тюжина из СОШ им. Б. А. Прозорова г. Никольска, Никита Козюйков, школьник из с. Засечное, Анна Миропольская из школы № 2 им. А. Г. Малышкина р. п. Мокшан, Юлия Могильная из лицея р. п. Земетчино, группа учащихся 8 класса филиала МБОУ СОШ № 2 р. п. Беково, группа учащихся 9 «А» класса МБОУ СОШ с. Индерка Сосновоборского района, сообщает пресс-служба ЗакСобра.

Конкурс «Победа далекая и близкая» проводится в Пензенской области в пятый раз. Он организован по инициативе Законодательного Собрания при содействии министерства образования и Института регионального развития.