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На «МегаФон.ТВ» состоится премьера нового сезона «Отеля Элеон»

12 мая в 13:57 188 просмотров
«Отель Элеон» (16+). Но интернет-зрители смогут увидеть второй сезон ситкома до его официальной телепремьеры: показ новых серий в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ» начнется уже 12 мая.

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15 мая на канале СТС стартует долгожданное продолжение нашумевшего сериала «Отель Элеон» (16+). Но интернет-зрители смогут увидеть второй сезон ситкома до его официальной телепремьеры: показ новых серий в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ» начнется уже 12 мая.

Второй сезон сериала доступен подписчикам пакета «Русские сериалы» на «МегаФон.ТВ». Абонентская плата составляет 14 рублей в сутки, а новые зрители онлайн-кинотеатра смогут в течение семи дней пользоваться бесплатным пробным периодом. Наряду с «Отелем Элеон» подписчикам пакета будут доступны 273 отечественных сериала. Напомним, что ранее «МегаФон.ТВ» уже показывал проекты СТС до их телепремьеры: подписчики онлайн-кинотеатра в числе первых увидели сериал «Вы все меня бесите» и четвертый сезон «Молодежки».

«Мы не просто предлагаем нашим зрителям увидеть сериал раньше всех, они смогут следить за любимыми героями, где бы ни находились: в пробке, в парикмахерской, в очередях. «МегаФон.ТВ» работает на смартфонах и планшетах, а скоростной мобильный интернет «МегаФона» позволяет смотреть видео в отличном качестве», — говорит Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления Видео компании «МегаЛабс».

Во втором сезоне комедийного хита СТС «Отель Элеон» героев ждут неожиданные перемены, вкусные сюрпризы, интригующие преображения, опасные трюки и настоящие дуэли. А главное — в роскошный отель вернутся любимые герои «Кухни»: француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова).

Фотография: Фото предоставлено компанией "МегаФон"
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