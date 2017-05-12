« Отель Элеон» ( 16+). Но интернет-зрители смогут увидеть второй сезон ситкома до его официальной телепремьеры: показ новых серий в онлайн-кинотеатре « МегаФон.ТВ» начнется уже 12 мая." data-title="На «МегаФон.ТВ» состоится премьера нового сезона «Отеля Элеон» — Пенза-пресс, рунет за день">

15 мая на канале СТС стартует долгожданное продолжение нашумевшего сериала «Отель Элеон» (16+). Но интернет-зрители смогут увидеть второй сезон ситкома до его официальной телепремьеры: показ новых серий в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ» начнется уже 12 мая.

Второй сезон сериала доступен подписчикам пакета «Русские сериалы» на «МегаФон.ТВ». Абонентская плата составляет 14 рублей в сутки, а новые зрители онлайн-кинотеатра смогут в течение семи дней пользоваться бесплатным пробным периодом. Наряду с «Отелем Элеон» подписчикам пакета будут доступны 273 отечественных сериала. Напомним, что ранее «МегаФон.ТВ» уже показывал проекты СТС до их телепремьеры: подписчики онлайн-кинотеатра в числе первых увидели сериал «Вы все меня бесите» и четвертый сезон «Молодежки».

«Мы не просто предлагаем нашим зрителям увидеть сериал раньше всех, они смогут следить за любимыми героями, где бы ни находились: в пробке, в парикмахерской, в очередях. «МегаФон.ТВ» работает на смартфонах и планшетах, а скоростной мобильный интернет «МегаФона» позволяет смотреть видео в отличном качестве», — говорит Андрей Кушнарев, директор бизнес-направления Видео компании «МегаЛабс».

Во втором сезоне комедийного хита СТС «Отель Элеон» героев ждут неожиданные перемены, вкусные сюрпризы, интригующие преображения, опасные трюки и настоящие дуэли. А главное — в роскошный отель вернутся любимые герои «Кухни»: француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова).