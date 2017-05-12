50 пензенцев отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Пензе прошел отбор кандидатов для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов-2017.

С желающими принять участие в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, провели собеседования. Из более чем 500 претендентов предстоит отправиться на фестиваль лишь 50.

«Мне очень приятно, что спустя 30 лет Россия вновь проводит фестиваль молодежи и студентов. Это событие значимое, важное. Комиссия будет отбирать лучших из лучших», — отметил зампред областного правительства Олег Ягов.

При отборе участников комиссия учитывает множество факторов: знание иностранных языков, опыт волонтерской деятельности, организаторские способности, личные достижения и др.

Имена пензенцев, которые отправятся на фестиваль, станут известны 15 мая.