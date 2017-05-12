, россиянами пытаются пугать жителей Запада. Однако для многих иностранцев русский герой — это настоящий идеал для подражания. Всю мощь русского характера покажет телеканал РЕН ТВ." data-title="РЕН ТВ покажет всю мощь русского характера — Пенза-пресс, рунет за день">

О русских сейчас говорят во всем мире. Обвиняя Россию едва ли не во всех мировых бедах, россиянами пытаются пугать жителей Запада. Однако для многих иностранцев русский герой — это настоящий идеал для подражания. Всю мощь русского характера покажет телеканал РЕН ТВ.

Старший лейтенант Александр Прохоренко, который взял огонь на себя и уничтожил десятки террористов в Сирии. Прохожий Анзор Чентиев, который вытащил семь человек из горящей московской квартиры. Русские на тонущем лайнере «Коста Конкордиа», которые организовали спасение детей, пока итальянские спасатели раздавали интервью. Кинолог Денис Садков, который бросился на рельсы метро и спас человека от смерти. Эти люди олицетворяют настоящий русский характер. Документальный спецпроект «Русский характер» докажет, что наши герои не только самые смелые, но и очень скромные.

Журналисты РЕН ТВ отправились на родину старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который погиб в Сирии, вызвав огонь на себя. Офицер наводил авиаудары на цели, и когда был окружён целой армией боевиков, дал истребителю собственные координаты. Посмертно Александру было присвоено звание героя России.

«Да, я ожидал от него такого поступка. Поверил сразу», — рассказал в эксклюзивном интервью журналистам РЕН ТВ Алексей Кабанов, друг детства погибшего офицера.

Русский характер подразумевает обостренное чувство справедливости. Именно он заставляет наших соотечественников на свои деньги везти в Сирию продукты, вывозить оттуда раненых или отправляться добровольцами в зону боевых действий — в возрасте 67 лет.

«Реальный, настоящий воин, солдат, попрощался со своей жизнью ещё задолго до боевых действий, потому что солдат формируется как личность, который свою жизнь уже отдал. Поэтому он выстраивает свои действия так, чтобы сохранить жизни других людей… что зачастую помогает ему в конце концов сохранить свою», — объясняет эксперт Алексей Захаров.

Именно такой человек может быть бесстрашно весел даже на передовой. Именно такой характер заставляет вздрогнуть весь мир — и потому и западная пресса, и интернет буквально помешались на «русской» тематике.

Что позволяет молодой северянке без страха отгонять медведей от двери сельского магазина? Что побудило Робби Уильямса снять клип «Party like a Russian» («Веселись, как русский»)? И что заставляет наших солдат вызывать огонь на себя? На эти вопросы ответит новый спецпроект РЕН ТВ.

Самые впечатляющие подробности «русского бума» в мировых медиа и эксклюзивные видеоистории о настоящем российском героизме — в документальном спецпроекте «Русский характер» (16+) в пятницу, 12 мая, в 20.00 на РЕН ТВ.