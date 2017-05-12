Шленчик избран председателем комиссии пензенской Гордумы

Решение принято на заседании комиссии 12 мая.
Как отметил депутат Роман Петрухин, представляя кандидатуру Михаила Шленчика, «это человек с богатейшим профессиональным опытом, руководитель медицинского учреждения» [возглавляет диагностический центр АО «ППО «ЭВТ"].
«Михаил Шленчик — на сегодняшний день, наверное, самый опытный депутат в созыве», — отметил Роман Петрухин.
Заместителем председателя комиссии избран депутат, директор средней школы № 77 Юрий Прошкин.
Ранее комиссию возглавлял Борис Дрякин. Его полномочия были прекращены на апрельской сессии Гордумы.