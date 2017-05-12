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Шленчик избран председателем комиссии пензенской Гордумы

12 мая в 14:35 292 просмотра
, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам.

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Депутат Михаил Шленчик избран председателем постоянной комиссии пензенской Гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам.

Решение принято на заседании комиссии 12 мая.

Как отметил депутат Роман Петрухин, представляя кандидатуру Михаила Шленчика, «это человек с богатейшим профессиональным опытом, руководитель медицинского учреждения» [возглавляет диагностический центр АО «ППО «ЭВТ"].

«Михаил Шленчик — на сегодняшний день, наверное, самый опытный депутат в созыве», — отметил Роман Петрухин.

Заместителем председателя комиссии избран депутат, директор средней школы № 77 Юрий Прошкин.

Ранее комиссию возглавлял Борис Дрякин. Его полномочия были прекращены на апрельской сессии Гордумы.

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