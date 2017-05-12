В Пензе высадили 72 саженца сосны в честь 72-летия Великой Победы

Несколько саженцев хвойного дерева лично высадил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В акции также участвовали председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев, участники предварительного голосования «Единой России», гражданские активисты и сотрудники медучреждения.

«2017-й объявлен Годом Экологии президентом России. Конечно, в этот год особое внимание мы должны обратить на наши экологические проблемы. Они у нас есть. […] Мы поставили перед собой задачу в каждом районе благоустроить территорию, привести в порядок скверы и парки, построить новые, высадить как можно больше деревьев. То, что сегодня закладывается такая хорошая традиция — ежегодно высаживать деревья в честь Дня Победы, это здорово, я как губернатор это приветствую. В прошлом году было высажено 71 дерево, сегодня, в честь 72-летия победы в Великой Отечественной войне, — 72. Нам нужно не разрушать, а созидать. Пройдет время, вырастут деревья, и они будут радовать наших жителей», — отметил глава региона.



Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за активное участие в праздновании Дня Победы.





«Это главный праздник для всех россиян. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить жителей региона, которые 9 Мая, несмотря на то, что погода была прохладная, вышли на праздник, прошли в составе «Бессмертного полка». В этом году, по оценке специалистов, по сравнению с 2016-м, наших граждан вышло в 2−2,5 раза больше. Хорошо, что память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов мы сохраняем и приумножаем», — подчеркнул он.



В мероприятии приняли участие около сотни пензенцев. Не остановила и погода — саженцы были посажены несмотря на дождь.





«Это уже традиция — сажать деревья во время дождя. Погода нас не смущает — говорят, саженцы даже лучше так приживутся. Сосны растут быстро. Совсем скоро здесь будет целая сосновая роща. Это будет приятно и персоналу кардиоцентра, и пациентам, и всем пензенцам», — сказал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.