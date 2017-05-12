В пришкольных лагерях Пензы отдохнут 7200 детей

7200 детей отдохнут в пришкольных лагерях Пензы в летний период 2017 года. Об этом сообщил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев на заседании комиссии Гордумы 12 мая.

«В июне пришкольные лагеря будут открыты на базе 57 школ, в них отдохнут 6880 детей в первую смену. Во вторую смену будут работать пришкольные лагеря в пяти образовательных учреждениях для 320 детей», — подчеркнул Юрий Голодяев.

Кроме того, он отметил, что в 42 школах прошла весенняя смена пришкольных лагерей, в них отдохнули 2872 ребенка.

Первая смена в пришкольных лагерях начнется с 1 июня.

«Некоторые чуть раньше открывают, некоторые чуть позже — это зависит от графика работы образовательного учреждения и итоговой аттестации, которая проводится в школе», — добавил Голодяев.

Продолжительность смены составит 21 день. Родительская плата за путевку составляет 777 руб.