Какие правила надо соблюдать для здоровья сердца и сосудов

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К сожалению, печальная статистика подтверждает, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с каждым годом возрастает. Попытаться исправить ситуацию можно, только предупредив развитие патологии сердца и сосудов. Своевременное лечение продлит жизнь сердечникам, но профилактика снизит риск проявления этих недугов. Особенно важно знать о мерах профилактики людям, входящих в группу риска. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) — единственный для них способ продлить жизнь как можно дольше.

Тревожным является тот факт, что различные формы недуга сердечно-сосудистой системы все чаще встречаются у совсем молодых людей. Патологии сердца практически не излечиваются. Может наступить только некоторое улучшение после длительного и квалифицированного лечения. Чтобы не превращать свою жизнь в ограниченное во всех отношениях существование из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы, нужно знать, какие предпосылки способствуют их возникновению.

Если не брать во внимание врожденные отклонения в организме, то подавляющее большинство людей появляется на свет с нормальным и здоровым сердцем. Однако уже к 30−40 годам практически у каждого человека диагностируется патология сердечно-сосудистой системы различной тяжести. Почему так происходит?

Все факторы, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, разделяют на две группы. К тем, на которые невозможно повлиять, относятся процессы старения и наследственность. И есть те, на которые возможно повлиять — они являются результатом неправильного образа жизни и поддаются изменениям:

— низкая или чрезмерно высокая физическая активность;

— избыточная масса тела;

— повышенное артериальное давление;

— злоупотребление вредными привычками;

— повышенное содержание холестерина и сахара в крови.

Таким образом, можно точно сказать, что в группу риска развития сердечно-сосудистых заболеваний входят:

— пожилые люди;

— люди, страдающие алкоголизмом или просто любители выпить;

— курильщики;

— диабетики;

— люди, страдающие от избыточного веса;

— люди с отягощенной наследственностью;

— люди с низкой физической активностью.

10 шагов на пути к здоровому сердцу и сосудам.

1. Здоровое питание. Подразумевает сокращение в ежедневном рационе жирных и жареных блюд, кондитерских жиров, кофеина, соли, сахара, куриных яиц, и введение морской рыбы, мяса птицы нежирных сортов (без кожи), бобовых, цельнозерновых круп, овощей, фруктов и ягод.

2. Борьба с лишним весом. Все люди должны следить за своим весом, при его повышении соблюдать низкокалорийную диету и заниматься физкультурой.

3. Борьба с гиподинамией. Пешие прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и физкультурой с адекватной нагрузкой, отказ от частого использования автомобиля или лифта — все это снижает риск развития патологий сердца и сосудов.

4. Отказ от вредных привычек. Подразумевает самостоятельный отказ от курения, алкоголя, наркотиков, или избавление от этих пагубных зависимостей при помощи специального лечения.

5. Борьба со стрессом. Умение адекватно реагировать на мелкие неурядицы, приятное общение с единомышленниками и занятия хобби, правильный режим работы и отдыха, нормальный сон, музыкотерапия и прием натуральных успокоительных средств — все эти меры позволят уменьшать количество стрессовых ситуаций.

6. Самоконтроль артериального давления и своевременное его снижение. Подразумевает регулярное измерение АД по рекомендациям Европейского общества кардиологов или при возникновении тревожных симптомов, систематический прием назначенных врачом антигипертензивных препаратов.

7. Систематическое профилактическое обследование. Людям, находящимся в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов или отмечающим повышение показателей АД при самостоятельном его измерении, необходимо своевременно посещать врача, выполнять его ре

8. Регулярный контроль уровня холестерина в крови. Все люди старше 30 лет должны ежегодно сдавать анализ для определения уровня холестерина в крови.

9. Регулярный контроль уровня сахара в крови. Людям после 40−45 лет следует сдавать анализ крови на сахар ежегодно.

10. Использование лекарственных препаратов только по назначению врача. Не всегда только правильное питание и занятия физкультурой являются стопроцентной гарантией того, что человек защищен от проблем с сердечно- сосудистой системой. Современная медицина располагает обширным арсеналом лекарств, которые помогают сердцу выдержать нагрузки в самой разнообразной обстановке. Но самолечение здесь категорически недопустимо. Препараты должны применяться строго по назначению врача.

Помните! Самая лучшая мера — грамотная профилактика болезней сердца и сосудов!

