Врачи нескольких специальностей приглашают пензенцев на прием

Нефрологи, эндокринологи и офтальмологи будут принимать взрослое население, хирурги и офтальмологи — детей.

Нефролог будет вести прием в поликлинике № 14 с 8.00 до 13.00.

Прием врачами-эндокринологами будет осуществляться с 8.00 до 13.00 в поликлиниках № 1, 3, 5, 9, 12.

В рамках первичного приема врачи-офтальмологи будут вести прием с 8.00 до 13.00 в поликлиниках № 1, 5, 6, 11, 14.

Записаться на прием можно на сайте «Penzadoctor», по номеру: 999−130 или по телефонам регистратур поликлиник.

«Дети могут посетить детских хирургов с 8.00 до 14.0 в поликлиниках ГБУЗ «Городская детская поликлиника» по месту жительства. Жители могут принять участие в акции, записавшись на прием через сайт «Penzadoctor» или по телефону контакт-центра для детского населения: 990−130. Также маленькие пациенты приглашаются 20 мая на прием к офтальмологам в поликлинику ГБУЗ «Областная офтальмологическая больница», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Жители, проживающие в районах области, записываются на прием по телефонам регистратур или через сайт «Penzadoctor».