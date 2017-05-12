Поисковый отряд «Поиск-Вездеход» принимал участие в «Вахте Памяти» в Демянском районе Новгородской области.

Совместно с поисковым отрядом «Березка» из Новгородской области отряд работал на местах боев 202 стрелковой дивизии и 126 стрелковой бригады (где сражались и пензенцы). Итогом работы стало поднятие останков 31 бойца Красной Армии.

В «Вахте Памяти» в Республике Беларусь принял участие поисковый отряд «Крепость». В ходе экспедиции совместно с поисковиками из Гомельской области были обнаружены захоронения участников Великой Отечественной войны, в том числе представителей Пензенской области — Шиндякина Дмитрия Степановича и Куришова Николая Филипповича. Останки бойцов будут перезахоронены на родине.

Поисковому отряду «Поиск-Вездеход» были переданы останки уроженца Пензенской области, ефрейтора РККА Ивана Федоровича Крашенинникова, 1915 года рождения, для перезахоронения на родине.

Церемония прощания с Иваном Крашенинниковым состоялась 11 мая в Никольске.



«Крашенинников Иван Федорович погиб 9 мая 1942 года. Осенью 2016 года члены поискового отряда «Рубин» из Новгорода в ходе экспедиции в Демянский район нашли одиночное захоронение, в котором рядом с останками бойца обнаружили смертный медальон», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.