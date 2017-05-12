« Mars One» состоится первая отправка международной группы колонистов на Марс. Среди участников экспедиции — россиянка Екатерина Ильинская , которую невозможно запугать." data-title="РЕН ТВ расскажет об изобретениях, способных убить человечество — Пенза-пресс, рунет за день">

В 2023 году в рамках проекта «Mars One» состоится первая отправка международной группы колонистов на Марс. Среди участников экспедиции — россиянка Екатерина Ильинская, которую невозможно запугать.

«Это большое приключение, какое я себе не смогу организовать здесь, на Земле, своими силами никаким образом. Ничего круче я себе не придумаю, поэтому пользуюсь возможностью, кто-то придумал — я лечу. Мама вообще вполне спокойно к этому отнеслась, сказала, лучше лети на Марс, чем в Колумбию автостопом», — призналась Екатерина журналистам «Засекреченных списков».

Однако колонизация Марса способна нанести последний удар по Земле — ученые считают, что получив новый дом в космосе, люди окончательно перестанут беречь родную планету.

В новых «Засекреченных списках» РЕН ТВ покажет изобретения и явления, которые способны уничтожить человечество — в самое ближайшее время. Факторов опасности оказалось очень много.

Так, инновационная пища из порошков и бактерий решит проблему голода, но запустит эволюцию человека по непредсказуемому пути. А секрет вечной жизни может оказаться секретом вечной старости и бесконечных болезней.

Сверхлюди займут наше место в обществе, а кибер-компаньоны — отнимут возможность продления рода. Беспилотный транспорт начнет убивать тысячи людей из-за сбоев в сети. Одежда из бактерий и водорослей может сожрать своих обладателей.

Наконец, когда на Земле кончится нефть, нас ждут войны за новые топливные ресурсы. Но большинство этого не заметит, так как новые технологии ведут человечество к деградации.

Сможем ли мы дожить до колонизации Марса? И что действительно способно нас остановить? Ответы — в новом выпуске «Засекреченных списков». «9 вещей, которые нас уничтожат» (16+) — 13 мая, в 19.00 на РЕН ТВ.