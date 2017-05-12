Белозерцев потребовал отставки главы администрации Иссинского района

12 мая в ходе видеоконференции, на которой обсуждается вопросы проведения весенне-полевых работ, Иван Белозерцев подчеркнул, что главы районов должны добросовестно подходить к исполнению своих обязанностей.

«Некоторые считают, что есть хорошие растениеводы, которые знают что делать, а глава района — это постольку-поскольку. Некоторые главы, как я и требовал, работают вместе с сельхозпроизводителями, с бизнесом, поддерживают их», — отметил Иван Белозерцев.

По его словам, незадолго до видеоконференции ему позвонил глава администрации Иссинского района Александр Кулигин, который просил разрешить ему не присутствовать на видеоконференции «по семейным обстоятельствам».

«Оказалось, что его друг пригласил на день рождения, а ехать полтора часа, а тут видеоконференция. Я говорю: «Езжайте к другу, как обещали. Обещания ведь надо выполнять». Я в прошлом году высказывал претензии к работе главы администрации Иссинского района, я говорил — занимайтесь поддержкой бизнеса, созданием рабочих мест. По данным министерства экономического развития по итогам 2016 года Иссинский район занял 26 место по основным индикативным показателям», — добавил Иван Белозерцев.

«На следующей неделе главы Иссинского района не должно быть на занимаемой должности. От таких глав районов я буду освобождать от должности, особенно в 2017 году. Глава района должен развивать, радеть за район, за развитие сельского хозяйства, создавать рабочие места, ремонтировать дороги, решать вопросы по обращениям граждан», — подчеркнул губернатор.