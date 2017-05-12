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В Пензе пройдет форум студенческих педагогических отрядов

12 мая в 17:05 48 просмотров

13 мая на базе дома молодежи откроется V Форум студенческих педагогических отрядов Пензенской области.

100 бойцов из 9 студенческих педагогических отрядов образовательных организаций региона примут участие в мероприятии.

Открытие форума намечено на 10.30.

В программе запланированы мастер-классы, дискуссионные и интерактивные площадки.

Главным событием станет очный этап конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд — 2017». В ходе него будет проверена готовность бойцов к Целине — 2017.

«В рамках конкурса пройдет тестирование бойцов и кандидатов по основным знаниям работы вожатого в детском оздоровительном лагере, выступление агитбригад «Вступай в отряд!» и презентация тематических дней с различными формами работы. Также состоятся практические занятия на применение знаний психологии и педагогики при решении смоделированных ситуаций «Детский лагерь on-line», вечер вожатских легенд и песен «Красивое сердце» и разработка заповедей современных вожатых, награждение победителей и призеров I Областного конкурса театральных постановок студенческих отрядов», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Форум завершит свою работу 14 мая.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/12/15280957
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