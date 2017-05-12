На ремонт «Строителя» и «Юности» направили 7,5 млн руб

«На «Строитель» предусмотрено 5,5 млн рублей, на «Юность» — более 2 млн рублей», — подчеркнул Юрий Голодяев.
По его словам, проводится большой объем ремонтных работ: лицензирование скважин питьевой воды (это новое требование санитарного законодательства), ревизия и ремонт водопроводных и канализационных систем, ремонт корпусов в обоих лагерях.
Кроме того, в «Строителе» продолжается ремонт пищеблока, начатый еще в прошлом году, и частный ремонт бассейна.
Все работы будут завершены до 25 мая, заверил начальник управления образования. Приемка лагерей будет проходить 25−27 мая.
В течение летних каникул в лагере «Строитель» планируется проведение трех смен с общей наполняемостью 1500 человек. В лагере «Юность» планируется проведение четырех смен на 1000 человек. Заезд первой смены планируется со 2 июня в лагерь «Юность», с 7 июня — в «Строитель».