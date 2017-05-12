« Строитель» и «Юность», которые находятся в подчинении управления образования города. Об этом сообщил начальник управления Юрий Голодяев на комиссии Гордумы 12 января." data-title="На ремонт «Строителя» и «Юности» направили 7,5 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">

Более 7,5 млн рублей из бюджета Пензы будет направлено на ремонтные работы в загородных лагерях «Строитель» и «Юность», которые находятся в подчинении управления образования города. Об этом сообщил начальник управления Юрий Голодяев на комиссии Гордумы 12 января.

«На «Строитель» предусмотрено 5,5 млн рублей, на «Юность» — более 2 млн рублей», — подчеркнул Юрий Голодяев.

По его словам, проводится большой объем ремонтных работ: лицензирование скважин питьевой воды (это новое требование санитарного законодательства), ревизия и ремонт водопроводных и канализационных систем, ремонт корпусов в обоих лагерях.

Кроме того, в «Строителе» продолжается ремонт пищеблока, начатый еще в прошлом году, и частный ремонт бассейна.

Все работы будут завершены до 25 мая, заверил начальник управления образования. Приемка лагерей будет проходить 25−27 мая.

В течение летних каникул в лагере «Строитель» планируется проведение трех смен с общей наполняемостью 1500 человек. В лагере «Юность» планируется проведение четырех смен на 1000 человек. Заезд первой смены планируется со 2 июня в лагерь «Юность», с 7 июня — в «Строитель».