Белозерцев призвал активнее заниматься вопросами поддержки аграриев

«Мы должны вовремя подать документы и заявки на распределение субсидий [из федерального бюджета]. Главная задача министерства сельского хозяйства сегодня — это субсидии, льготная кредитная поддержка», — отметил Иван Белозерцев в ходе видеоконференции с главами районов 12 мая.



Посевные площади в Пензенской области в 2017 году составят 1 млн 374,2 тыс. га, что на 30,9 тыс. га больше, чем в 2016 году. Зерновые и зернобобовые культуры планируются на площади 757,9 тыс. га (+40,4 тыс. га к уровню прошлого года), сахарная свекла — 60,1 тыс. га (+ 9 тыс. га), подсолнечник — 246, 9 тыс. га (+ 5,2 тыс. га), картофель — 34,8 тыс. га (+0,2 тыс. га), овощи — 7,9 тыс. га (+ 0,1 тыс. га), сообщает пресс-центр регионального правительства.



Посевные работы выполнены на 2/3, сообщил глава минсельхоза Андрей Бурлаков на видеоконференции губернатора Ивана Белозерцева с главами районных администраций.



«На вчерашний день посеяно 67% от плана. Наши передовые районы — Башмаковский, Белинский, Каменский, Наровчатский — подошли к цифре в 80 и более процентов, то есть входят в завершающую стадию проведения весенне-полевых работ. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, мы уже обгоняем темпы по севу на 40 тыс. га, несмотря на то, что начали посевную кампанию на 10 дней позже, чем в 2016-м», — подчеркнул Андрей Бурлаков.



Посевной материал в районах имеется в достаточном количестве — 91,1 тыс. тонн семян, что почти на 15% превышает потребность в регионе. Для увеличения урожайности и получения качественной продукции предусмотрено внесение 29,6 тыс. тонн минеральных удобрений, что превышает уровень прошлого года на 8%.