В Пензе чествовали лучших медсестер (видео)

За многолетний добросовестный труд 34 медицинские сестры региона были отмечены наградами губернатора Пензенской области, Законодательного собрания, министерства здравоохранения региона и Пензенской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Более 8000 медицинских сестер трудятся в регионе.
«Самые красивые, самые умные, самые любимые медицинские сестры работают именно в нашей Пензенской губернии. Будьте всегда здоровы, счастливы и несите только позитивные эмоции в наше с Вами здоровое будущее», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.
На мероприятии также присутствовали победительницы и призеры регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 2017 года «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
«Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес медицинской сестры центрального стерилизационного отделения Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко» Антонины Ивановны Глуховой — победительницы конкурса в номинации «За верность профессии»", — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».