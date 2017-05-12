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В Пензе чествовали лучших медсестер (видео)

12 мая в 17:20 388 просмотров

12 мая в Пензе в честь празднования Всемирного дня медицинской сестры прошло торжественное мероприятие.

За многолетний добросовестный труд 34 медицинские сестры региона были отмечены наградами губернатора Пензенской области, Законодательного собрания, министерства здравоохранения региона и Пензенской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Более 8000 медицинских сестер трудятся в регионе.

«Самые красивые, самые умные, самые любимые медицинские сестры работают именно в нашей Пензенской губернии. Будьте всегда здоровы, счастливы и несите только позитивные эмоции в наше с Вами здоровое будущее», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

На мероприятии также присутствовали победительницы и призеры регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 2017 года «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

«Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес медицинской сестры центрального стерилизационного отделения Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко» Антонины Ивановны Глуховой — победительницы конкурса в номинации «За верность профессии»", — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2017/05/12/16255090
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