В пензенском правительстве обсудили меры по снижению смертности

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12 мая в правительстве Пензенской области под председательством вице-губернатора Валерия Савина состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участники обсудили результаты проведенной работы по сокращению количества отравлений алкоголем, уменьшение уровня алкоголизма, а также деятельность медико-социальных групп в Каменском и Спасском районах.

«Указанные направления являются социально важными. И от результатов данной работы зависит уровень развития районов, а в целом и всей Пензенской области. Если применяемые методы не приносят нужного эффекта, то необходимо внедрять другие формы», — отметил Валерий Савин.

Главная задача — добиться снижения смертности населения трудоспособного возраста в каждом районе области, отметил вице-губернатор. При этом необходимо уделить внимание организации работы по трудоустройству жителей районов, проводить диспансеризацию и информировать население о профилактике различных заболеваний.

Участники заседания также затронули тему результатов проведения мониторинга работы электронной регистратуры в медучреждениях и пришли к выводу, что необходимо продолжить работу по улучшению доступности данной системы.

Кроме того, участники обсудили и организацию мероприятий по предупреждению распространения природно-очаговых инфекций.

«На данный момент акарицидная обработка лесопарковых зон проведена в Пензе, Заречном и Кузнецке. Аналогичные мероприятия также запланированы в Неверкинском, Белинском, Кузнецком и других районах Пензенской области», — доложил начальник отдела эпидемиологического надзора управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Михаил Баев.